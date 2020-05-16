الجيش الليبي يسقط 4 طائرات مسيرة تركية في طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، عن إسقاط 4 طائرات مسيرة تركية، بينها طائرتا تجسس في محيط العاصمة طرابلس.ذكرت ذلك قناة "العربية"، موضحة في الوقت ذاته أن قوات الجيش أكدت قبل ساعات، إسقاط طائرة مسيرة تركية في محيط قاعدة الوطية الاستراتيجية الواقعة على بعد 140 كم غرب العاصمة طرابلس، وحوالي 30 كم على الحدود التونسية، أهم قاعدة عسكرية جوية غرب البلاد، وخاضعة لسيطرة الجيش الليبي، في وقت تطمح فيه قوات الوفاق المدعومة من تركيا للسيطرة على هذه القاعدة العسكرية، لتحقيق تقدم ميداني كبير وتفوق عسكري هام.