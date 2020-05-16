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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش الليبي يستهدف مسيرة تركية بضواحي قاعدة الوطية الجوية

السبت 16/مايو/2020 - 09:11 م
الجيش الليبي
الجيش الليبي
عبير سليم
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أفادت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي، مساء اليوم السبت، بأن منصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة العربية الليبية استهدفت طائرة تركية مُسيّرة من طراز Anka-S، والتي يطلق عليها اسم "العنقاء"، وتقوم بإسقاطها في ضواحي قاعدة عقبة بن نافع - قاعدة الوطية الجوية.

هذا، وفي وقت سابق من اليوم، نقلت الصحف المحلية، عن مصادر عسكرية، أن منصات الدفاع التابعة للقوات المسلحة الليبية أسقطت طائرتين مسيرتين تركيتين حاولتا الإغارة على تمركزات للقوات المسلحة غربي البلاد.

وبالتزامن، قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، في تصريحات إعلامية، إن القوات المسلحة تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تركية في سماء منطقة الوطية.

وأضاف أن الجيش الليبي أفشل محاولة الميليشيات الهجوم على قاعدة عقبة بن نافع بالوطية أيضًا.

وأشار المحجوب، إلى أن وحدات الجيش اشتبكت أيضًا في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، مع التشكيلات المسلحة التي حاولت التقدم باتجاه القاعدة.

وأكد أن الجيش الليبي تمكن من أسر 9 عناصر تابعة للميليشيات كانوا في مهمة استطلاعية على تخوم قاعدة الوطية الجوية.

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