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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أسامة الشيخ: زرت إسرائيل لسبب إنساني وأرفض التطبيع

السبت 16/مايو/2020 - 08:35 م
المهندس أسامة الشيخ
المهندس أسامة الشيخ
أحلام عبدالرحمن
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قال المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، إنه يرفض التطبيع مع إسرائيل حتى يسترد الفلسطينيون كافة حقوقهم على أراضيهم وتعود القدس عاصمة لهم.

وكشف «الشيخ»، خلال لقائه مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج «شيخ الحارة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس» عن سبب زيارته إسرائيل، قائلا: «الاطمئنان على ابنتي».

وأردف: «كنت في زيارة لبنتي التي كانت تمثل مصر دبلوماسيا في رام الله، وكانت أول عنصر نسائي يعمل في رام الله، فسافرت لها، وزيارتي تمت تحت رعاية الأجهزة الأمنية المصرية، من ساعة ما بعتوا لي التأشيرة ولحد الطائرة كنت في معية الأجهزة الأمنية المصرية والسفارة، عشان أشوف بنتي عايشة إزاي وأطمئن عليها».

ورد أسامة الشيخ على اتهامه بإهدار 20 مليون جنيه من أموال التليفزيون مجاملات وعقود مسلسلات لم تحقق نجاحا، قائلا: "هذه تهمة وجهت إلى في 2011، وحوكمت بسببها في قضيتين 32 مسلسل مجموعة الخسائر 20 مليون جنيه، ومحكمة النقض برأتني نهائيا".

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