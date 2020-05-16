بسبب سوء الطقس.. «المرور» تغلق 3 طرق رئيسية

أعلنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية، عن غلق 3 طرق رئيسية بالطريق الصحراوي الغربي بسبب وجود رياح محملة بالأتربة والرمال، حرصا على حياة المواطنين.وجرى غلق طريق الأقصر اتجاه قنا واتجاه طيبة، كما جرى غلق الطريق الزراعي قنا اتجاه الأقصر واتجاه سفاجا، وغلق طريق الصحراوي الغربي قنا اتجاه سوهاج، وغلق طريق أسوان اتجاه الأقصر.وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.