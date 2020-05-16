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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زيمبابوي تخفف تدريجيًا القيود المفروضة بسبب كورونا

السبت 16/مايو/2020 - 06:08 م
كورونا
كورونا
وكالات
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قال رئيس زيمبابوي إمرسون منانجاجوا، اليوم السبت، إن الحكومة ستبقي في الوقت الراهن على إجراءات العزل العام المفروضة لمكافحة فيروس كورونا، لكنه أوضح أنها ستسمح للأنشطة التجارية بالعمل لفترات أطول، وستراجع القيود كل أسبوعين.

وكان البلد الواقع بجنوب القارة الإفريقية فرض العزل العام يوم 30 مارس، ويقوم حاليًا بتخفيف القيود تدريجيًا لإنعاش اقتصاده المتعثر.

وسجلت زيمبابوي 42 إصابة وأربع وفيات بالفيروس.

وقال الرئيس: "إن زيمبابوي.. ستستمر على المستوى الثاني من العزل العام لأجل غير مسمى. البلد يحتاج لتخفيف العزل العام بأسلوب استراتيجي وتدريجي".

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