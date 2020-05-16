تموين شمال سيناء: توفير حصص إضافية من السلع الغذائية استعدادًا لعيد الفطر

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء، عن توفير حصص إضافية من السلع والمواد الغذائية استعدادًا لعيد الفطر المبارك، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة فتحي راشد، في تصريحات اليوم السبت، إنه تم توفير كميات وحصص إضافية من السلع والمواد الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين استعدادًا لعيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى توفير كميات كبيرة من مستلزمات العيد وطرحها في الأسواق من لحوم ودواجن وأسماك وسكر وأرز وشاي وزيت وسمن وغيرها من السلع والمواد الأساسية والغذائية.وأضاف راشد أنه تم توفير حصص إضافية من الغاز والمحروقات كالبنزين والسولار بخلاف الاحتياطي الاستراتيجي، مع التشديد على تشغيل المخابز طوال أيام العيد، والعمل على توفير السلع الضرورية للمواطنين بأسعار معتدلة ونشر فرق مراقبة الأسواق.وأشار إلى استمرار الحملات المكثفة والرقابة على الأسواق لضبط الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين، فضلًا عن شن حملات مشتركة مع مديرية الصحة لمتابعة الأسواق والمحال التجارية ومحلات بيع الأسماك وباقي المواد الغذائية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك ومطابقتها للمواصفات.