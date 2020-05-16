65 إصابة و3 وفيات إجمالى ضحايا «كورونا» في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، مساء اليوم السبت، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل الإجمالي إلى 65 حالة حتى اليوم، وثلاث حالات وفيات.وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في بيانه، أنه أجرى فحص لـ56 عينة مشتبه بها، وثبتت إصابة حالة وحدة فقط، فيما ثبت أن باقي العينات الـ55 سالبة.ولم يحدد المركز الوطني، في بيانه، مكان تسجيل الحالة المصابة الجديدة.يذكر أن معظم الإصابات بكورونا تم تسجيلها في طرابلس ومصراتة الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق، وسط اتهامات لها بالتسبب في نشر الوباء بسبب جلب المرتزقة والجنود الأتراك، حيث يتفشى الوباء في المناطق القادمين منها.وأكد مواطنون ليبيون أن شركات الطيران والمطارات الخاضعة لسيطرة الوفاق تسيّر بشكل دائم رحلات جوية إلى تركيا الموبوءة بالمرض دون اتخاذ إجراءات احترازية.جدير بالذكر أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تجاوز 4 ملايين إصابة مؤكدة، فيما تجاوز إجمالي الوفيات حول العالم 300 ألف حالة، بينما تخطى إجمالي المتعافين من الوباء مليون ونصف المليون حالة.