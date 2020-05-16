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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا فرنسيس: «لنصلِّ من أجل العائلات لكى ينمو روح الرب فيها»

السبت 16/مايو/2020 - 05:25 م
البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
جرجس صفوت - تريزة شنودة
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قال البابا فرنسيس الأول، بابا الفاتيكان إن اليوم هو اليوم العالمي للعائلة: لنصلِّ من أجل العائلات لكي ينمو روح الرب فيها، روح المحبّة والاحترام والحريّة".

وأضاف في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة تويتر، أنَّ كمال درب اتباع يسوع ليس التشدُّد الذي يحمل على الاضطراب بل هو روح الحريّة الإنجيلية التي تحمل إلى الفرح، مشيرًا إلى أنه في ضوء الأحداث المأساوية التي طبعت عام ٢٠٢٠ وجّه هذه الرسالة لليوم العالمي للمهاجرين واللاجئين، المخصّصة للنازحين، أيضًا إلى جميع الذين يعيشون خبرة عدم الاستقرار والتهميش بسبب فيروس الكورونا.

وتابع: "لنصلِّ اليوم من أجل الأشخاص الذين يهتمّون بدفن الموتى في زمن الوباء ويخاطرون بأن تُنقل إليهم العدوى. إن دفن الموتى هو أحد أعمال الرحمة"، مضيفًا: "ما هو روح العالم الذي يتحدّث عنه يسوع (يوحنا ١٥، ١٨- ٢١)؟ إنّه أسلوب حياة وثقافة الزائل الذي لا يعرف الأمانة. لنطلب من الروح القدس نعمة أن نميِّز ما هو روح العالم وما هو الإنجيل".

واختتم: "لنعتنِ بالخليقة عطية إلهنا الخالق والصالح لنا. لنحتفل معًا بأسبوع "كُن مسبَّحًا".

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