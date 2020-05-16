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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم السويس»: التصحيح الإلكترونى يسير بشكل منتظم

السبت 16/مايو/2020 - 02:55 م
أشرف السروي
أشرف السروي
كريم أنور
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قال مدير التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بالسويس، أشرف السروي، إن عملية التصحيح الإلكتروني لامتحانات المرحلة الثانوية بالتابلت، تسير بشكل منتظم.

وأشاد السروي، بالجهود التي يبذلها معلمو السويس والموجهون والمشرف العام، مشيرًا إلى أنهم تلقوا تدريبات على التصحيح باستخدام التابلت، بشكل جعلهم مؤهلين لإنجاز المهمة في وقت قياسي، ودقة العالية.

وأضاف مدير التعليم العام لـ"الدستور"، أنه أشرف بنفسه على تدريب ٢٠٥٠ طالبًا وولي أمر على استخدام التابلت، موضحًا أن الطلاب لم يعد من الصعب عليهم أداء الامتحان عن طريق التابلت.

وفي سياق متصل، أكد أشرف السروي، أن مدارس السويس مستمرة في تسلم المشروعات البحثية، حتى يوم الاثنين القادم، مع مراعاة كل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها مؤسسات الدولة لمكافحة انتشار فيروس "كورونا"، مشيرًا إلى أن مديرية التربية والتعليم توفر المطهرات للمدارس، وتشرف بشكل كامل على مدى التزام المدرسين وأولياء الأمور بإجراءات الوقاية.

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