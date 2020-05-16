انتهاء الفترة الأولى لامتحان «فيزياء أولى ثانوى»

انتهى، منذ قليل، الامتحان الإلكتروني لمادة الفيزياء، لطلاب الصف الأول الثانوي، بمحافظات الفترة الزمنية الأولى، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر.ويؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الامتحانات على فترتين من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا حسب الجدول المحدد لكل محافظة.في الفترة بين الساعة 9 صباحًا حتى 12 ظهرًا لطلاب محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وأسيوط، وكفرالشيخ، وقنا، والفيوم، ودمياط، والإسماعيلية، وأسوان، وبورسعيد، وشمال سيناء، والوادي الجديد، وجنوب سيناء.بينما في الفترة بين الساعة 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا، يؤدي الامتحان طلاب محافظات الشرقية، والدقهلية، والقليوبية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والمنيا، وسوهاج، وبني سويف، والأقصر، والسويس، والبحر الأحمر، ومطروح.