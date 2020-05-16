213 متعافيًا من كورونا في دمياط

قال الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن عدد حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد بالمحافظة وصل إلى ٢١٣ حالة منذ أول إصابة شهدتها المحافظة، وكانت لشخص من محافظة دمياط عائدًا من دولة الإمارات.وأضاف طلحة- في تصريحات له- أن هناك إجراءات مكثفة لعزل الحالات المخالطة، موضحًا أن كل الحالات يتم عزلها وعلاجها في محافظة دمياط، حيث لم يعد يتم إرسال المصابين خارج المحافظة.وأكمل طلحة أن مستشفى حميات دمياط بدأ في استقبال الحالات الإيجابية كعزل صحي، ومستشفى دمياط العام لحالات الاشتباه.وأشار إلى أن الفرق الطبية والاجهزة المعاونة نجحت في القضاء على بؤر الإصابة التى كانت موجودة مسبقًا، حيث كان هناك ٦ بؤر إصابة بفيروس كورونا في المحافظة.