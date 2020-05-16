غدًا.. «مصر للألومنيوم» تعتمد خطة الاستثمارات الجديدة

تعتمد شركة مصر للألومنيوم إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية خطة الاستثمارات الجديدة، وذلك خلال الجمعية العامة العادية المقرر عقدها غدًا الأحد الموافق 17 مايو الجاري.ومن المقرر أن تناقش الجمعية اعتماد الموازنة التقديرية للعام 2020-2021.يُشار إلى أن الشركة حققت خلال 2018-2019 صافي ربح بلغ 570.93 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2018 حتى نهاية يونيو 2019، مقابل 2.71 مليار جنيه أرباحًا خلال العام المالي السابق (2017-2018).وتراجعت إيرادات مصر للألومنيوم خلال العام المالي الماضي بنسبة 9.73 %، لتصل إلى 12.19 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 13.5 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.