رئيس «الوطنية للطرق» يكشف سر زحام طريق السويس الجديد

كشف اللواء مجدي أنور، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قام بزيارة مفاجئة إلى بوابات طريق السويس الجديد، بعد مشهد الزحام يوم الخميس.وأضاف "أنور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الرئيس وجه بزيادة عدد الحارات وتوسيعها.وعن سبب الزحام، قال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق، إن البعض رفض يدفع فوقف الطابور، مردفا: "ساعة ونص بنتحايل على الناس عشان تمشي".ولفت رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق، إلى إنه تم الإعلان قبل شهر ونصف شهر، وتحديد أماكن للاشتراكات في مقر الشركة، وتم التنسيق مع جهاز مديتني وتحديد مقرين لعمل الاشتراكات من داخل المدينة، وليست في البوابات، وكذلك تم التنسيق مع مدينة الشروق وعمل مقر بها.