سناء منصور: أغلب الفنانين والمخرجين على الساحة أولادي

قالت الإعلامية سناء منصور، إن معظم الفنانين والمخرجين الذين يتصدرون الساحة الفنية والإعلامية هي من عرفت الجمهور بهم، معلقة: "أغلبهم ولادي".وأضافت "منصور"، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام"، المذاع على قناة "ten"، مساء الجمعة، أنها سعيدة بأعمالهم ولا ترى عيوبهم لكونها والدتهم، معقبة: "الأم مش بتشوف عيوب عيالها".وأشارت الإعلامية القديرة إلى أن أبرز هذه الوجوه منى زكي وأحمد حلمي وداليا البحيري وسامح عبدالعزيز وإسماعيل فاروق وتامر بسيوني.وفي وقت سابق، أشارت منصور إلى أنها سعيدة بوجود وزير إعلام حتى ولو هوجم، موضحة أن الهجوم أصبح سمة بين الناس ولكن وجود وزير للإعلام شيء مهم جدًا لأن المشهد الإعلامي كانت تعمه الفوضى وبالتالي وجود وزير شيء جيد، داعية الإعلاميين الحقيقيين إلى العودة مرة أخرى للوجهة الإعلامية، مؤكدة أن حديثها للإعلاميين الحقيقيين وليس الدخلاء على المجال.وكانت قد كُرمت الإعلامية سناء منصور، ضمن ندوة "الفن والإعلام شريك فى التنمية والتربية"، والتي عُقدت في صالون ريتا بدر بنادي ساويرس الثقافي، بحضور العديد من الشخصيات المجتمعية والإعلاميين والفنانين والمثقفين.وتضمن التكريم الفنان التشكيلي صابر طه، وقدم الموسيقار دكتور ناجي نجيب مجموعة من أغانيه الوطنية وأغانى الزمن الجميل، وشهد الاحتفالية كل من المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي محاكمة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، والمستشار عادل الشريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشارة تهاني الجبالي، والمستشار عدلى حسين، الملحن د. ناجى نجيب، ومن المغرب انتصار صالح، ود.آمنة أرشد من السعودية، ود.أمل كحل.