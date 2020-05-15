نتنياهو يدرس إنشاء وزارة جديدة للاستيطان

يدرس بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، إنشاء وزارة جديدة باسم "الاستيطان".وقالت القناة الـ12 في تليفزيون الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، إن نتنياهو يرجح إسناد تلك الوزارة لتسيبي حوتوبيلي، النائبة لوزير الخارجية الإسرائيلي، في الوقت الحالي.ومن المقرر أن تؤدي الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين الدستورية يوم الأحد المقبل، بعد أن كان مقررا تنصيبها يوم الخميس الماضي.ووافق بيني جانتس رئيس الكنيست وحزب "أزرق أبيض"، على طلب نتنياهو بتأجيل أداء اليمين الدستورية، نظرا للخلافات التي وقعت مع قيادات حزب الليكود بسبب المناصب المقترحة عليهم.ومن أبرز قيادات الليكود الذين رفضوا مناصبهم، آفي دختر، الذي يشغل حاليا منصب نائب وزير جيش الاحتلال، قائلا إن المنصب المرشح له غير لائق، وكذلك تساحي هانجبي، وزير السياحة الإسرائيلي الحالي، موضحا أن بنيامين لم يعرض عليه أي منصب من الأساس، ما يعني أنهم لا يحتاجونه.