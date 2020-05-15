ليلة وترية.. بث مباشر لصلاة التراويح في الجامع الأزهر

تبث صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، صلاتي العشاء والتراويح، من الجامع الأزهر، ليلة 23 من رمضان 1441 هـ.وبدأت الصلاة أول أمس الأربعاء وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، بحضور أئمة الجامع والعاملين به فقط، مع الالتزام باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة العاملين به.وذكر الأزهر، في بيان، أنه سيتم نقل شعائر الصلاة مباشرة، عبر الصفحات الرسمية للأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، يوتيوب، إنستجرام، وتويتر، حرصا من الأزهر على بث الأجواء الروحية المتصلة بالشهر الكريم، خاصة خلال العشر الأواخر، وما في لياليها من الأجر العظيم والفضل العميم، عسى أن يتقبل الله دعاءنا ويفرج عنا أجمعين هذه الأزمة التي يعاني منها العالم بأكمله.وأعرب الأزهر عن أمله أن تكون هذه الخطوة بادرة أمل وبشارة خير للجميع، داعيا المولى عز وجل أن يرفع الوباء عن البلاد وأن يشفي المصابين وأن يرزقنا جميعا الأمن والأمان والسكينة والاستقرار.لينك البث: