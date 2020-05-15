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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

قرار غريب من رامز جلال بعد تحدي سوزان نجم الدين له

الجمعة 15/مايو/2020 - 07:56 م
رامز
رامز
أحلام عبدالرحمن
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بدت الفنانة السورية سوزان نجم الدين مستمتعة بمقلب رامز جلال في رامز مجنون رسمي، وكأنها تتسلى في الملاهي.

لم تبدِ النجمة السورية أي اعتراض على وقوعها ضحية لرامز جلال، رغم اعتراضها في السابق على نوعية البرامج التي يقدمها، ووصفتها بأنها مفبركة.

 تفاصيل حلقة سوزان نجم الدين فى رامز مجنون رسمي


ويبدو أن رامز قرر مكافأة الفنانة سوزان نجم الدين على شجاعتها وتحديها، وتقبلها تلوين شعرها واستمتاعها على الكرسي وهو يتحرك بها بسرعة شديدة، فطلب منها أن يخلع "الجزمة"، قبل فكرة وضعها في صندوق المياه.

وكانت الفنانة أمينة خليل قد طلبت الطلب ذاته خلال حلقتها، وهو خلع حذائها، قائلة إنه غالي وتحبه.

فجأة تحول موقف سوزان من قمة الاستمتاع إلى قمة الرعب فور وضعها في المياه، وبدأت بالصراخ والبكاء، خاصة مع فقرة الثعبان.

وفي نهاية البرنامج كشفت سوزان عن سعادتها، وقالت لرامز جلال إنها أحبته بعد المقلب، كما أقسمت أنها لم تكن تعلم وأن البرنامج ليس مفبركا، قائلة: "مليون في الميه مش متفبركة".

وانتهى البرنامج دون الفقرة الأخيرة، فقرة الصابون وإسقاط الضيف مرة أخرى على السلم.

ويستعين رامز جلال هذا الموسم بالفنانة اليمنية أروى، للإيقاع بضحاياه، لتوهم الضيف بأنه سيشارك في برنامج "كرسي الحقيقة"، ليفاجأ بعدها بخروج رامز جلال أمامه، من إحدى الصور المعروضة.

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