صحفي تركي: سنضم أراضي عراقية وليبية ويونانية إلى دولتنا

غرّد الصحفي التركي حاجي ياكيشيكلي، الموالي للرئيس رجب طيب أردوغان على حسابه بتويتر، كاشفا الأطماع التوسعية في أراضي دول أخرى، كما كان الحال في الدولة العثمانية قديمًا.وكتب ياكيشيكلي: «هذا هو الخبر المدهش! جمعية العالم التركي للتضامن والتكافل، بالتعاون مع 100 من منظمات المجتمع المدني التركي، تستعد لتقديم دعاوى دولية بشأن الجزر الـ12 وليبيا وكريت والموصل وكركوك والقرم وتراقيا الغربية، بالإمكان ضم هذه الأراضي إلى تركيا مجددًا».وتشير تغريدة حاجي إلى الأحقاد والأطماع التي زرعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نفوس أتباعه، كونه استعماريًا توسعيًا، يسعى إلى السيطرة على ثروات الشعوب الأخرى، ولا يزال يعيش وهم استعادة أمجاد الدولة العثمانية المحتلة في مستعمراتها القديمة، ويراوده حلم الخلافة، وأن يعيد أمجاد الدولة العثمانية، ويوسع تركيا بأكبر شكل ممكن ويفرض هيمنته على الشرق الأوسط.