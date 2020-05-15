السنغال تسجل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الجمعة، تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضح بيان للوزارة بثته الإذاعة السنغالية الرسمية، أنه وبعد فحص 1128 شخصا، تم تسجيل 121 حالة إيجابية، وأضاف البيان أنه تم اليوم تسجيل وفاة شخصين ليصل مجموع الذين توفوا في السنغال بسبب الفيروس لـ 25 حالة.