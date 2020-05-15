الإعلام الأمني العراقي: تحرير مختطف وضبط 6 قنابل هاون في ديالى

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الجمعة، عن تحرير مختطف وضبط ست قنابل هاون في ديالى.وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن القوات الأمنية في قيادة عمليات ديالى، تمكنت من تحرير مخطوف في منطقة السادة التابعة إلى ناحية العبارة، وقد تم تسليمه إلى ذويه".وأضافت أنه "وفقًا لمعلومات استخبارية خرجت قوة من الفرقة الخامسة بحملة لتفتیش منطقة أبوسير في خان بني سعد، وقد تم العثور على ٦ قنابل هاون محورة على شكل رمانة يدوية و٤ رمانات يدوية، و٤ صواعق، وعلمين لعصابات داعش الإرهابي ممزقة، وجهازي موبايل مربوطة ومجهزة بالأسلاك تستخدم للتفجير، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة".