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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا ودول مجموعة العشرين يناقشون خطة عمل جماعية لتخفيف آثار الجائحة

الجمعة 15/مايو/2020 - 05:17 م
كورونا
كورونا
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التقت وزيرة الأعمال الصغيرة وترويج الصادرات والتجارة الدولية الكندية، ماري نج، مع نظرائها في دول مجموعة العشرين عبر الإنترنت لمناقشة تنسيق خطة عمل جماعية للتخفيف من آثار الجائحة على الوظائف والتجارة والاقتصاد العالمي، مع ضمان صحة وسلامة مواطنيهم.

وذكر بيان صادر من وزارة التجارة الكندية أنه لدعم الأعمال والعمال، ووضع الأساس لانتعاش اقتصادي شامل ومستدام يعود بالفائدة على الجميع، اتفق وزراء مجموعة العشرين على مجموعة من الخطوات قصيرة وطويلة الأجل مصممة للحفاظ على تدفق التجارة وسلاسل التوريد العالمية مفتوحة. ويشمل ذلك تعزيز الشفافية؛ تحسين الاتصال الجوي والأرضي والبحري؛ وتعزيز الاستثمار الدولي والنظام التجاري المتعدد الأطراف.

وخلال الاجتماع، سلطت الوزيرة الضوء على أهمية إعطاء الأولوية لتدابير دعم التجارة على قيود التصدير، فضلا عن الدور الحاسم للمؤسسات المتعددة الأطراف مثل منظمة التجارة العالمية في ضمان الاستقرار الاقتصادي والأمن والازدهار في العالم.

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