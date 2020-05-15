محافظ مطروح: تشغيل الوحدة الصحية بالكيلو 7 على مدار 24 ساعة

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، إلى الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بمطروح، بعرض موقف تشغيل الوحدة الصحية بالكيلو 7 طوال اليوم والتيسير على الأهالي.وأكد وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه تيسيرا على المواطنين تم تشغيل الوحدة على مدار ال24 ساعة، موضحا أنه يوجد قرار وزارى بالاكتفاء بتشغيل وحدة صحية فقط للعجز في عدد الأطباء وتم الاكتفاء الفترة الماضية بالوحدة الصحية بالكيلو 4 نظرا لموقعها في وسط المدينة تقريبا.وأشار إلى أن تحقيقا لحاجة ومطلب أهالي الكيلو 7 تم تشغيل الوحدة الصحية بالكيلو 7 حاليا طوال اليوم لخدمة الأهالي والتيسير عليهم.