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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط شخصين خزنا مستلزمات طبية ومواد مطهرة مجهولة المصدر

الجمعة 15/مايو/2020 - 02:23 م
ضبط
ضبط
مريم جبل و عمرو المزيدي
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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين "صاحب مخزن بدون ترخيص، كائن بدائرة القسم، وعامل بذات المخزن له معلومات مسجلة"، لقيامهما بتخزين كميات من الكمامات الطبية والمواد المطهرة "مجهولة المصدر" داخل المخزن بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المخزن على 26000 رداء طبي واقٍ – 6000 كمامة – 40 زجاجة مطهر سعة 1 لتر – 30 زجاجة مطهر "صغيرة الحجم، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار وطرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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