ارتفاع حالات الشفاء من كورونا لـ14 ألفًا بالنمسا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا فى البلاد إلى 14 ألفا و471 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد الإصابات 16 ألفا و108 حالات، والوفيات 628 حالة.وذكر بيان لوزارة الصحة في النمسا، اليوم الجمعة، أنه يتواجد فى المستشفيات 212 حالة منهم 47 حالة فى العناية المركزة.وأشار البيان إلى أنه فى العاصمة فيينا تم تسجيل 26 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، لافتا إلى أنه منذ يوم الاثنين الماضي لم يتم تسجيل حالات وفاة بفيروس كورونا فى العاصمة.واضاف البيان أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا فى فيينا بلغ 2886 حالة وإجمالي الوفيات 144 حالة وتعافي 2176 حالة.