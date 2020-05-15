ضبط 4 متهمين بتصنيع مخدر الاستروكس

إجرامي تخصص فى تصنيع مادة "الاستروكس" المخدرة بقصد الاتجار، مُتخذين من شقة مُستأجرة بدائرة القسم مقرًا لممارسة نشاطهم الإجرامي.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم حال تواجدهم داخل الشقة المُشار إليها، وعُثر بداخلها على 150 كيسا يحوى مخدر الاستروكس "مُعد للبيع"، كمية من ذات المخدر "معدة للتعبئة" وزنت 3 كيلوجرامات- 2 زجاجة تحتوى على مادة الأسيتون "تُستخدم فى تصنيع الاستروكس المخدر"- مبلغ مالى- 6 هواتف محمولة- سلاح نارى "فرد خرطوش"- طلقتين من ذات العيار، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد تصنيع مادة الاستروكس المخدرة والاتجار بها، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والسلاح النارى بقصد الدفاع.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من ضبط أربعة أشخاص بالقاهرة لقيامهم بتصنيع مخدر الاستروكس، وبحوزتهم 3 كيلوجرامات من ذات المخدر بقصد الاتجار.أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة قيام أربعة أشخاص مقيمين بدائرة القسم، "لاثنين منهم معلومات جنائية"، بمزاولة نشاط