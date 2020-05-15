موعد أذان المغرب فى المحافظات اليوم الجمعة 15-5-2020



للصلاة عدة واجبات يجب أن يفعلها المسلم أثناء صلاته منها: جميع التكبيرات مع تكبيرة الإحرام، قول سبحان ربي العظيم في الركوع، قول سبحان ربي الأعلى في السجود، قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، قول ربنا ولك الحمد للمأموم، الدعاء بين السجدتين هذه الواجبات إذا تركها الإنسان متعمدًا بطلت صلاته،





أوقات الصلاة



حدد الله أوقاتًا للصلاة يجب أن تؤدَّى كل صلاة في وقتها وذلك لما ذُكر: قال تعالى في كتابه الكريم: "فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُواْ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا".



وقت صلاة المغرب



يدخل وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس، ويمتد إلى مغيب الشفق الأحمر، لحديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم "وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق".



موعد آذان المغرب اليوم الجمعة 22 رمضان

القاهرة



المغرب 6:41 م





الإسكندرية



المغرب 6:48 م





المنصورة





المغرب 6:43 م





أسوان





المغرب 6:24 م





طنطا





المغرب 6:44 م





قنا





المغرب 6:29 م





الإسماعيلية





المغرب 6:39 م





شرم الشيخ



المغرب 6:26 م