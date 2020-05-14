مصطفى كامل يكشف سر أزمته مع عمرو مصطفى (فيديو)

قال الفنان مصطفى كامل، خلال استضافته مع الإعلامي محمد موسى، في برنامج خط أحمر، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، إن عصام كاريكا يستحق لقب الأفضل عن عمرو مصطفى، نظرا لأنه صديقه، ولكل شخص الحق في اختيار اللون الفني المفضل لديه.وأضاف "كامل" خلال حديثه مع "موسى"، أن عمرو مصطفى أخوه الصغير، رغم الخلاف الذي حدث في فترة بينهما، قائلا: "أنا زعلت منه اه لما قال لوائل الإبراشي مينفعش حد يعمل أغنية لمصر وهو بيهز كتافه كدة".وأوضح الفنان مصطفى كامل، أن عمرو مصطفى قد يكون خانه التعبير في البرنامج، لذلك لم يستمر الخلاف بينهما.ولفت مصطفى كامل، إلى أنه عاش طفولته كلها وسط الشعب المصري البسيط، لذلك نشأ نشأة شعبية، مما جعله في أعماله وتعاملاته قريبا جدا من الطبقة الشعبية.وأشار إلى أن أحلامه كطفل عاش في حواري مصر القديمة والشعبية، كانت كثيرة، خاصة أن حياته كانت بسيطة ماديا ولا يوجد فائض مادي، حيث كان أبوه الضابط في الجيش يعلمهم القناعة وغيرها من الأخلاق الحميدة.ولفت الفنان، إلى أنه يعلم أولاده هذا الخلق الكريم من التواضع ويقول لهم: "أمي كانت بتقول إحنا ناكل الموجود كشري أو عيش نرضى بيه"، مفيدا بأن المعجبين كانو يخبروه بأنه قريب منهم لدرجة أن أغانيه كأنها قصتهم.وعلق الإعلامي محمد موسى عليه قائلا: 'انت السبب في مداواة جروح ناس كتير من الشعب ده وعشان كدا أطلقوا عليك أمير العذاب".