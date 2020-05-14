مصطفى كامل يكشف سر أزمته مع عمرو مصطفى (فيديو)
الخميس 14/مايو/2020 - 11:06 م
رباب الأهوانيطباعة
قال الفنان مصطفى كامل، خلال استضافته مع الإعلامي محمد موسى، في برنامج خط أحمر، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، إن عصام كاريكا يستحق لقب الأفضل عن عمرو مصطفى، نظرا لأنه صديقه، ولكل شخص الحق في اختيار اللون الفني المفضل لديه.
وأضاف "كامل" خلال حديثه مع "موسى"، أن عمرو مصطفى أخوه الصغير، رغم الخلاف الذي حدث في فترة بينهما، قائلا: "أنا زعلت منه اه لما قال لوائل الإبراشي مينفعش حد يعمل أغنية لمصر وهو بيهز كتافه كدة".
وأوضح الفنان مصطفى كامل، أن عمرو مصطفى قد يكون خانه التعبير في البرنامج، لذلك لم يستمر الخلاف بينهما.
ولفت مصطفى كامل، إلى أنه عاش طفولته كلها وسط الشعب المصري البسيط، لذلك نشأ نشأة شعبية، مما جعله في أعماله وتعاملاته قريبا جدا من الطبقة الشعبية.
وأشار إلى أن أحلامه كطفل عاش في حواري مصر القديمة والشعبية، كانت كثيرة، خاصة أن حياته كانت بسيطة ماديا ولا يوجد فائض مادي، حيث كان أبوه الضابط في الجيش يعلمهم القناعة وغيرها من الأخلاق الحميدة.
ولفت الفنان، إلى أنه يعلم أولاده هذا الخلق الكريم من التواضع ويقول لهم: "أمي كانت بتقول إحنا ناكل الموجود كشري أو عيش نرضى بيه"، مفيدا بأن المعجبين كانو يخبروه بأنه قريب منهم لدرجة أن أغانيه كأنها قصتهم.
وعلق الإعلامي محمد موسى عليه قائلا: 'انت السبب في مداواة جروح ناس كتير من الشعب ده وعشان كدا أطلقوا عليك أمير العذاب".
وأضاف "كامل" خلال حديثه مع "موسى"، أن عمرو مصطفى أخوه الصغير، رغم الخلاف الذي حدث في فترة بينهما، قائلا: "أنا زعلت منه اه لما قال لوائل الإبراشي مينفعش حد يعمل أغنية لمصر وهو بيهز كتافه كدة".
وأوضح الفنان مصطفى كامل، أن عمرو مصطفى قد يكون خانه التعبير في البرنامج، لذلك لم يستمر الخلاف بينهما.
ولفت مصطفى كامل، إلى أنه عاش طفولته كلها وسط الشعب المصري البسيط، لذلك نشأ نشأة شعبية، مما جعله في أعماله وتعاملاته قريبا جدا من الطبقة الشعبية.
وأشار إلى أن أحلامه كطفل عاش في حواري مصر القديمة والشعبية، كانت كثيرة، خاصة أن حياته كانت بسيطة ماديا ولا يوجد فائض مادي، حيث كان أبوه الضابط في الجيش يعلمهم القناعة وغيرها من الأخلاق الحميدة.
ولفت الفنان، إلى أنه يعلم أولاده هذا الخلق الكريم من التواضع ويقول لهم: "أمي كانت بتقول إحنا ناكل الموجود كشري أو عيش نرضى بيه"، مفيدا بأن المعجبين كانو يخبروه بأنه قريب منهم لدرجة أن أغانيه كأنها قصتهم.
وعلق الإعلامي محمد موسى عليه قائلا: 'انت السبب في مداواة جروح ناس كتير من الشعب ده وعشان كدا أطلقوا عليك أمير العذاب".