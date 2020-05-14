ضبط «مودة الأدهم» بتهمة نشر مقاطع تحرض على الفسق بمواقع التواصل

وألقى القبض على مودة الأدهم داخل إحدى مناطق مدينة 6 أكتوبر، بعد رصد مقاطع فيديو مخلة وتحرض على الفسق والفجور، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

تفاصيل القبض على مودة الأدهم

تعود الواقعة عندما رصدت أجهزة الأمن ومباحث الآداب عدة فيديوهات لليوتيوبر مودة الأدهم، ترتدى فيها ملابس فاضحة، وتأتى بحركات مثيرة تحض على الفسق والفجور، وبعمل التحريات دلت علىأن الفتاة تدعى مودة فتحى رشاد، وشهرتها مودة الأدهم، وهى تنتمى لمحافظة مرسى مطروح، وقدمت منذ عدة سنوات إلى القاهرة وعملت في مجال فيديوهات التيك توك، وتقيم في شقة بمدينتى بمنطقة التجمع الأول، وتمتلك سيارة فاخرة موديل 2020، بالإضافة إلى عدة مشروعات وتقدر ثروتها بالملايين، وقامت قوة من مباحث الآداب بمداهمة شقتها بمدينتى بمنطقة التجمع الأول، ولكن تبين خروجها قبل المداهمة بوقت قليل، وتم توجيه عدة مأموريات لأماكن يتوقع اختباؤها فيها.





جدير بالذكر أن أجهزة الأمن بالقاهرة ألقت، في 29 مارس الماضى، القبض على مودة الأدهم وصديقتها، عقب خرقهما حظر التجول الذي فرضته الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وتصويرهما فيديو وبثه على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد عرضها على النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، أمرت بإخلاء سبيلها بكفالة 20 ألف جنيه، على ذمة المحضر رقم 64 جنح التجمع الأول، الذى اتهمت فيه بالتحريض على خرق الحظر.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب من ضبط مودة الأدهم، يوتيوبر على منصات التواصل الاجتماعى ومن مشاهير "التيك توك"، وذلك لنشرها مقطعا يحتوى على محتوى يخدش الحياء العام ويخل بالقيم الأسرية.