كيف نتعلم الجود والكرم؟.. الهواري يجيب في «علمني رمضان»

قال الدكتور محمود الهواري، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف، إن شهررمضان علمنا الكرم والجود والعطاء؛ لأنه بيوجه الناس لهذا الأمر بشكل صحيح بمعني عند قدوم شهر رمضان يسعى الشخص للعطاء وينفقوا مما رزقهم الله من إخراج أموال الفقراء أو إرسال أطعمه لهم.وأضاف «الهواري» خلال برنامج «علمني رمضان» المذاع على قناة الدستور على «يوتيوب» أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكرم الناس وأجودهم لا يغشى الفقر، مشيرا إلى أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بعد المن والأذى عندنا إخراج الصدقة ليحفظ الله الأجر، معني ذلك أن الكرم ليس بالمال فقط وإنما الكرم حال نفسية والجود حالة روحانية الأنسان بيعيشها فتظهر أثارها في كل شئ في حياة الإنسان.