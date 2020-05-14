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الخميس 14 مايو 2020 الموافق 21 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تعاون كندى صينى للوصول إلى لقاح تجريبى ضد كورونا

الخميس 14/مايو/2020 - 09:21 م
لقاح
لقاح
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بدأ العلماء الكنديون في المجلس الوطني للبحوث في كندا، تعاونا مع شركة "كان سينو بيولوجيكس" الصينية للوصول إلى لقاح تجريبي ضد وباء "كوفيد - 19" وتطويره سريريا في كندا.

ومن المقرر أن تجري الأعمال والاختبارات في منشآت المجلس الوطني للبحوث في مونتريال، وهو أكبر مؤسسة فيدرالية للبحوث والتطوير في كندا، وفقا لما أعلنه المجلس عبر موقعه الإلكتروني.

وقالت روندا كوو لي، مديرة المشاريع في مركز البحوث العلاجية للصحة البشرية التابع للمجلس الوطني للبحوث: "من المؤكد أنه سيكون أحد اللقاحات التجريبية الأكثر وعدا في الوقت الحالي. لذا من المهم أن نتمكن ربما من تقييمه هنا في كندا".

كانت السلطات التنظيمية في الصين قد وافقت في وقت سابق من السنة الحالية على إنتاج هذا اللقاح التجريبي، واسمه "إيه دي 5 - أن كوف"، الذي طورته شركة "كان سينو بيولوجيكس" بالتعاون مع الجيش الصيني استنادا إلى تكنولوجيا كندية، وفقا لراديو كندا الدولي.

وانطلقت في الصين المرحلة الثانية من التجارب السريرية لاختبار هذا اللقاح التجريبي، كما باشرت "كان سينو بيولوجيكس" الإجراءات اللازمة مع وزارة الصحة الكندية من أجل بدء التجارب السريرية في كندا.

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