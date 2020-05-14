سيدة تتعرض لإغماء بسبب مقلب «ماحدش فاهم حاجة»

صور الفنان محمد ثروت حلقة جديدة من برنامج «ماحدش فاهم حاجة» داخل ميكروباص وظهر برفقة زوجته التي تعاني من مخاض الولادة وسط عدد من فريق البرنامج وركاب عاديين.ويفاجئ الراكب بأن السيدة التي تعاني من المخاض تقع فوقه ويتم رمي بطة عليه هو والسيدة التي ترافقه، الأمر الذي يتسبب في نوبة هياج للشخص ويحاول النزول من الميكروباص ويعتدي عليهم بالضرب ويضطر محمد ثروت للكشف عن المقلب.وتعرضت إحدى الفتيات لحالة إغماء وذلك بسبب مقلب محمد ثروت وفريق عمله، وحاول إفاقتها برش المياة على وجهها، كما اعتمد على طريقته الفكاهية لإضحاكها بعد أن كشف لهم عن المقلب.