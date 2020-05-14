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الخميس 14 مايو 2020 الموافق 21 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

تأجيل تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة إلى الأحد

الخميس 14/مايو/2020 - 06:01 م
بيني جانتس رئيس
بيني جانتس رئيس الكنيست الإسرائيلي
سارة الشلقاني
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وافق بيني جانتس رئيس الكنيست الإسرائيلي وحزب "أزرق أبيض"، منذ قليل، على طلب بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، بتأجيل أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة حتى يوم الأحد المقبل، بدلا من اليوم.

وأوضح نتنياهو، في طلبه، أنه يريد التأجيل حتى يتمكن من توزيع كافة الحقائب الوزارية، حسبما نشر موقع" واللا" الإسرائيلي.

وكان نتنياهو أبلغ رؤوفين ريفلين رئيس الاحتلال، وجانتس، أمس الأربعاء، بأنه تمكن من تشكيل الحكومة الجديدة.

واتفق نتنياهو وجانتس، في وقت سابق، على تشكيل حكومة وحدة بالتناوب على رئاستها، على أن يتولى بنيامين المنصب أولا لمدة عام ونصف.

في السياق ذاته، هاجم حزب "يمينا" الذي يترأسه نفتالي بينيت، نتنياهو، لعدم موافقته على منح وزارة الصحة للحزب، قائلا إن بنيامين يمنح نفسه حق التصرف دون الاتفاق مع تيار اليمين.

وقالت مصادر سياسية إسرائيلية إن الحاخام رافي بيريتس انشق عن حزب يمينا، ومن المقرر أن يسند له وزارة القدس، بينما يضغط الليكود من أجل توليه وزارة الاستيطان.

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