«الزراعة»: حصاد 2.7 مليون فدان قمح وتوريد 2.4 مليون طن

أكدالسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توريد مليونين و467 ألف طن قمح حتى الآن، بزيادة قدرها مليون 739 ألف عن نفس الفترة من العام الماضي.وأفاد تقرير تلقاه وزير الزراعة من الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، بحصاد 2 مليون و700 ألف فدان من إجمالي المساحة المنزرعة هذا العام والتي بلغت 3.4 مليون فدان.وشدد زير الزراعة على ضرورة استمرار لجان متابعة حصاد وتوريد القمح من خلال مديريات الزراعة في المحافظات والتعامل الفوري مع مشاكل المزارعين على أرض الواقع.