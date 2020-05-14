الرئيس الروسي يعلن شفاء وزير التعليم من كورونا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، شفاء وزير التعليم فاليري فالكوف من فيروس كورونا.كان رئيس الوزراء الروسي ووزيرا الثقافة والبناء والمتحدث باسم بوتين قد أصيبوا بفيروس كورونا.وقال بوتين، خلال لقاء مع وزير التعليم ومسئولين آخرين عبر تنقية الفيديو كونفرانس، إن فالكوف أصيب بفيروس كورونا وتغلب عليه.