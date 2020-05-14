أسقف بني سويف ينعى الأنبا رويس

نعى الأنبا غبريال، أسقف بني سويف للأقباط الأرثوذكس، الأنبا رويس، الأسقف العام، الذي رحل عن العالم اليوم.وقال الأنبا غبريال، في بيانه اليوم: "ولَمّا كمِلَتْ أيّامُ خِدمَتِهِ مَضَى إلَى بَيتِهِ، وفي رحيل الأنبا رويس، إيبارشية بني سويف ومجمع الآباء الكهنة والمكرسات والشمامسة والخدام والخادمات وكل الشعب يودعون على رجاء القيامة الأنبا رويس".ومن المقرر أن يرأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من الأساقفة، صلوات التجنيز للأنبا رويس عصر اليوم في الكنيسة البطرسية بالعباسية.يذكر أن الأنبا رويس، الأسقف العام، ولد في يوم 15 أكتوبر عام 1939، وترهب بدير السريان بوادي النطرون باسم الراهب متياس السرياني في 30 أكتوبر عام 1963، وسيّم أسقفًا عامًا يوم 29 مايو عام 1977.