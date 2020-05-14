ضبط 3 كيلو هيروين قبل بيعها بالسلام

نجح رجال مكافحة المخدرات في ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بالقاهرة لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهما 3 كيلو جرامات لمخدر الهيروين وعدد من الأقراص المخدرة وسلاح ناري.تابع قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة برئاسة اللواء محمد بركات، مساعد أول وزير الداخلية، نشاط مسجلين بدائرة قسم شرطة ثان السلام، تخصصا فى الاتجار بمخدر الهيروين وترويجه على عملائهما، متخذين من دائرة قسم شرطة ثان السلام بمحافظة القاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.وتم ضبطهما وبحوزتهما 9 إسطوانات هيروين، و100 لفافة لذات المخدر وزنت جميعها 3 كيلو، و40 قرصًا مخدرًا، وطبنجة عيار 9 مم و39 طلقة نارية من ذات العيار، و2 سيارة، مبلغ مالى، 4 هواتف محمولة سلاح أبيض، 4 ميزان حساس.بمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة وحيازتهما للمضبوطات، هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 853200 جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.