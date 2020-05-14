تحرير محضر لطبيب تعدى على حملة من صحة الشرقية

حرر ممثلو إدارة التفتيش الصيدلى بمحافظة الشرقية، محضر شرطة ضد طبيب اعترض تنفيذ حملة، وحاول التعدى على أفراد الحملة.وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ديرب نجم، بتعدى طبيب على أفراد حملة للتفتيش على مركز علاج طبيعى.وذكرت الدكتورة فاطمة حبيب، مديرة إدارة التفتيش الصيدلي بالشرقية، أن طبيبا يمتلك أحد المراكز العلاجية الخاصة بمدينة ديرب نجم، حاول منع مفتشي الحملة من تفتيش المنشأة الطبية التي يمتلكها، وحاول استخدام القوة ومحاولة التعدي عليهم، مما اضطر مفتشي الحملة لتحرير محضر ضده، وتم تحرير المحضر رقم 7920 لسنة 2020، ويجري العرض على النيابة العامة.