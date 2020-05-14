الإمارات ترسل 7 أطنان مساعدات طبية لرومانيا لمكافحة كورونا

أرسلت الإمارات، اليوم الخميس، طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى رومانيا، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا، سيستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.وقال سفير الإمارات لدى رومانيا الدكتور أحمد عبد الله بن سعيد المطروشي- في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)- إن بلاده ترتبط بعلاقات وطيدة مع رومانيا، مشيرًا إلي أن بلاده لا تنسى أصدقاءها في كل الظروف والأحوال، وأن هذا الأمر يؤكد للمجتمع الدولي أن تصريحات الدولة تتفق مع أفعالها ومبادراتها التي تصب في مصلحة الإنسانية.وفي السياق، وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 1000 سلة غذائية تزن 42 طنًا و800 كيلو جرام استفاد منها 5000 فرد من الأسر غير القادرة في مديرية الضليعة بمحافظة حضرموت اليمنية بهدف التخفيف من معاناتها وتحسين ظروفها المعيشية، وذلك ضمن المشاريع الإنسانية للوقوف مع الأسر المحتاجة بمحافظة حضرموت خصوصًا مع تداعيات انتشار جائحة فيروس "كورونا".