الجيش الليبي ينفي تسليم أسرى من «مرتزقة تركيا» لسوريا

نفت مصادر قيادية رفيعة المستوى في الجيش الوطني الليبي لـ " المرصد السوري لحقوق الإنسان"، الأنباء التي تم تداولها حول تسليم أسرى من "مرتزقة تركيا" لدى الجيش الوطني الليبي إلى الدولة السورية، أو استلام أسرى لدى الأخير من الجنسية الليبية ممن كانوا يقاتلون في سورية.وأضافت المصادر ذاتها، بأنه وعلى الرغم من أن المقاتلين الموالين لتركيا ممن وقعوا بيد الجيش الوطني الليبي، لا تنطبق عليهم اتفاقية جنيف حول أسرى الحرب باعتبار أنهم مرتزقة، إلا أن الجيش الوطني الليبي يعاملهم بشكل إنساني، كأسرى حرب على حد قول المصدر.