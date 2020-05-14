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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الوزير: سنضطر لإزالة 50 منزلًا لتوسعة كوبرى المنيب (فيديو)

الخميس 14/مايو/2020 - 03:14 ص
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه يتم العمل حاليًا على تزويد الحارات على كوبري المنيب، مشيرًا أنه سيتم اتخاذ قرار اضطراري بإزالة بعض المنازل المتضررة.

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة "صدى البلد": "بنزود عدد الحارات على كوبري المنيب وغصب عننا هيتم إزالة بيوت، لأن الكوبري بيتحرك عليه ما يقرب من 3 ونص مليون مركبة وبالتالي لابد من التوسيع".

وتابع: "إحنا ممكن نشيل 50 بيتًا علشان نسهل على المواطنين السير على الكوبري، وأصحاب المنازل هيتم تعويضهم بمنازل أخرى أو مقابل مادي، ولكن للمصلحة العامة ونقدر نعمل كوبري يليق بمصر وهيكون 7 حارات في كل اتجاه لتخفيف الزحام".

وواصل: "قدمت دراسة للرئيس ورئيس الوزراء، بعد زيارتي للمكسيك بالإضافة للبرازيل وكولومبيا ورؤيتي لتجربة ناجحة فيهم، خاصة وأنهم عواصم مكتظة مثل القاهرة، رأيت المواطنين هناك وطرق المواصلات، لذلك نحاول عمل مناطق انتظار بجوار محطات المترو، بالإضافة لأوتوبيس ترجلي وهذا الأوتوبيس سيكون له طريق خاص يسير فيه الإسعاف فقط".

واختتم: "يتم حاليًا دراسة إنشاء مواقف بالنسبة لطرق الدائري، وهذا لتخفيف الميكروباصات على الطرق وتقليل الزحام، نحاول ننظم المرور ووسائل مواصلات سريعة، بالإضافة إلى أن تكون المركبات من غاز طبيعي لتقليل الأعباء على البنزين وغيرها وتوفير مواصلات آمنة وسريعة تتوائم مع البيئة".

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