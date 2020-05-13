رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 13 مايو 2020 الموافق 20 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

سميرة عبدالعزيز تكشف تفاصيل بداياتها فى التمثيل

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:31 م
سميرة عبدالعزيز
سميرة عبدالعزيز
رباب الأهواني
طباعة
كشفت الفنانة سميرة عبدالعزيز، عن تفاصيل بداياتها في التمثيل، موضحة أنها شاركت في مسرحية بجامعة الإسكندرية في أسبوع شباب الجامعات، وطُلب منها أن تتسلم الجائزة من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ووافق والدها على أن تصبح ممثلة: "قال لى ما دام الفن مقدر من الرئيس عبدالناصر معنديش مانع تبقى ممثلة بس خلصى الجامعة"، متابعة: "التحقت بعدها بفرقة الإسكندرية".

وأضافت الفنانة سميرة عبدالعزيز خلال لقائها ببرنامج "رأى عام"، على فضائية "TEN"، مع الإعلامى عمرو عبدالحميد: "شافنى كرم مطاوع في مسرحية مع فرقة الإسكندية المسرحية، وقال لى عندى مسرحية وأنتى هتكونى البطلة، في مسرحية وطنى عكا، على خشبة المسرح القومى".

ولفتت إلى أنها تعتبر المسرح القومى بيتها ومعبدها، معلقة: "يوم ما وقفت على الخشبة أول مرة قلت يا رب أموت على المسرح ده، وتمنيت أموت على خشبة المسرح".

وتابعت الفنانة سميرة عبدالعزيز: "أعشق المسرح، لما أسمع تصفيق الجمهور في المسرح أجمل سيمفونية أسمعها، لأن المسرح أقرب الفنون إلى قلبى، ومسرحية وطنى عكا جعلت صالح جودت يشبهنى بفاطمة رشدى"، مردفة: "سميحة أيوب أول من ساندنى في المسرح القومى".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

16548 إصابة و264 وفاة بكورونا في إسرائيل

تامر أمين يهاجم فيفي عبده: «مفيش رقاصة محترمة»

5 آلاف جنيه.. غرامة عدم ارتداء الكمامة في «ميكروباصات الشرقية»

مسلسل الاختيار الحلقة 20.. هروب هشام عشماوي إلى ليبيا

الصور

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

الأكثر قراءة

تامر أمين يهاجم فيفي عبده: «مفيش رقاصة محترمة»

الآن.. مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

5 آلاف جنيه.. غرامة عدم ارتداء الكمامة في «ميكروباصات الشرقية»

بث مباشر لصلاة التراويح من الجامع الأزهر

إنفوجراف

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

«حكايات السحور».. هدى سلطان كادت تقتل خادمة لسبب غريب

ليلى فوزي تكشف كواليس مشقة التمثيل أثناء الصيام

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

يونيسف: كورونا سيتسبب بموت 6 آلاف طفل يوميًا

تحذير لمرضى الذئبة من الوقوع فريسة لفيروس كورونا

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

منوعات

"أورا ديفلوبرز" توقع اتفاقيات مع أوراسكوم للإنشاءات وبنك مصر لبناء وتمويل ZED الشيخ زايد

علماء أستراليون يطورون مرجانًا «مقاومًا للحرارة» لمحاربة التبييض

الآن.. مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

وقف استخدام نوع من أجهزة التنفس الصناعى فى روسيا

مقالات الرأي
ماجد حبته
اللقاح الصعب.. المستحيل والممكن
خالد عكاشة
موقف سودانى جديد متزن وعلى الطريق الصحيح
ثروت الخرباوي
قطر والإخوان أدوات للإرهاب في منطقة ملتهبة
منى رجب
مسئولية الشعب في زمن "كورونا"
المزيد

الثقافة

تقاليد وعادات «شعب السامر» يقدمها الكاتب طارق الحاسي

ثناء هاشم: نهاية «القمر آخر الدنيا» تحمل مضمون وفلسفة العمل

صدور كتاب «إشراقات فى سماء الشعر» لـ أحمد سويلم

الرافدين تطرح رواية «كراسة كانون» للكاتب محمد خضيّر