سميرة عبدالعزيز تكشف تفاصيل بداياتها فى التمثيل

كشفت الفنانة سميرة عبدالعزيز، عن تفاصيل بداياتها في التمثيل، موضحة أنها شاركت في مسرحية بجامعة الإسكندرية في أسبوع شباب الجامعات، وطُلب منها أن تتسلم الجائزة من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ووافق والدها على أن تصبح ممثلة: "قال لى ما دام الفن مقدر من الرئيس عبدالناصر معنديش مانع تبقى ممثلة بس خلصى الجامعة"، متابعة: "التحقت بعدها بفرقة الإسكندرية".وأضافت الفنانة سميرة عبدالعزيز خلال لقائها ببرنامج "رأى عام"، على فضائية "TEN"، مع الإعلامى عمرو عبدالحميد: "شافنى كرم مطاوع في مسرحية مع فرقة الإسكندية المسرحية، وقال لى عندى مسرحية وأنتى هتكونى البطلة، في مسرحية وطنى عكا، على خشبة المسرح القومى".ولفتت إلى أنها تعتبر المسرح القومى بيتها ومعبدها، معلقة: "يوم ما وقفت على الخشبة أول مرة قلت يا رب أموت على المسرح ده، وتمنيت أموت على خشبة المسرح".وتابعت الفنانة سميرة عبدالعزيز: "أعشق المسرح، لما أسمع تصفيق الجمهور في المسرح أجمل سيمفونية أسمعها، لأن المسرح أقرب الفنون إلى قلبى، ومسرحية وطنى عكا جعلت صالح جودت يشبهنى بفاطمة رشدى"، مردفة: "سميحة أيوب أول من ساندنى في المسرح القومى".