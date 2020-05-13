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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الفريق الطبي بمستشفى عزل إسنا يشارك في «صلاة من أجل الإنسانية»

الأربعاء 13/مايو/2020 - 09:39 م
الفريق الطبي
الفريق الطبي
هدى الأمير
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يؤدي الفريق الطبي والعاملون بمستشفى العزل الصحي لعلاج مصابي فيروس كورونا بإسنا، غدًا الخميس، الصلاة لرفع الوباء عن العالم، تلبية للدعوة التي أطلقتها لجنة الأخوة الإنسانية "صلاة من أجل الإنسانية" تحت رعاية ومشاركة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وعدد من الرموز العالمية.

وقال وليد الضوي مدير إدارة العلاقات العامة بمستشفى العزل الصحي بإسنا، إن الجائحة التي يمر بها العالم أجمع توجب على الجميع، نبذ أية خلافات، والابتعاد عن الحروب والدمار، والتوجه بقلوب مطمئنة إلى الله سبحانه وتعالى، ورفع الدعوات إليه حتى تنتهى تلك الجائحة، وينتشر السلام في العالم.

وأضاف خلال تصريحات صحفية له، أن الفريق الطبي والعاملون بالمستشفى سوف يشاركون في هذا الحدث، وسوف يتم إقامة الصلاة ورفع الدعاء إلى الله حتى تنكشف تلك الغمة، كما أن المرضى أيضًا سوف يشاركون في هذه الصلاة، في ظل اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار العدوى بين الفريق الطبي.

وأشار الضوى إلى أن العالم أجمع وقف عاجزًا أمام التوصل إلى لقاح للقضاء على هذا الفيروس، ليدرك الجميع في نهاية الآمر أن التوجه إلى الله ورفع الدعوات إليه، هو السبيل الأول الذي يجب أن تسلكه البشرية أجمع للتخلص من هذا الوباء.

ووجه دعوته إلى جميع مواطني الأقصر بالمشاركة وأداء هذه الصلاة، حتى يُعجل الله لنا بالخلاص من تلك الجائحة الصعبة.

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