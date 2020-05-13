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الأربعاء 13 مايو 2020 الموافق 20 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توريد 134 ألف طن قمح لصوامع كفرالشيخ

الأربعاء 13/مايو/2020 - 08:03 م
قمح
قمح
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أكد محافظ كفرالشيخ جمال نورالدين، اليوم الأربعاء، انتظام عملية توريد القمح للصوامع والشون بدائرة المحافظة، حيث تم استلام 134056 طنا و248 كجم من محصول القمح من المزارعين، لافتًا إلى أن هناك 22 منفذا تابعا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، أن المساحة من الأراضي المنزرعة بالقمح في المحافظة بلغت 246 ألفا و742 فدانا، بزيادة 21 ألفًا و439 فدانًا عن العام الماضي، ومتوسط إنتاجية الفدان من 2 ونصف إلى 3 والمستهدف توريده 181 ألف طن بنسبة 30% للشون والصوامع، من جملة إنتاج المحافظة بزيادة 45 ألفًا و333 طنًا عن العام الماضي، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء عملية التوريد والاستلام للوقاية من فيروس "كورونا المستجد" والحد من انتشاره، وتوريد الأقماح بدرجات النظافة المعلن عنها.

وشدد نور الدين، على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مضيفًا أن الوزارة حددت موسم توريد القمح المحلي من 15 أبريل ولمدة ثلاثة أشهر حتى 15 يوليو 2020، على أن تكون مواعيد عمل لجان استلام الأقماح خلال شهر رمضان من 9 صباحًا حتى 4 عصرًا، ومن بعد الإفطار حتى 11 مساءً طوال شهر رمضان.

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