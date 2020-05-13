بينهم 3 من الأطقم الطبية.. تعافي 8 مصابين بكورونا وخروجهم من «عزل قها»

أعلن مستشفى قها المركزي لعزل مرضى فيروس كورونا تعافي 8 حالات من الفيروس بينهما طبيبة واثنين من هيئة التمريض بعد سلبية التحاليل لهم مرتين متتاليتين ليرتفع عدد المتعافين إلى 165 متعافيا.وقال المستشفى في بيان لها على الصفحة الرسمية على "فيسبوك": "من بين حالات الخروج والشفاء اليوم الدكتورة إيمان رمضان مدرس مساعد الأطفال بمستشفى بنها الجامعي وأحلام مصطفى ممرضة الأطفال ومي فتحي ممرضة عناية الطوارئ بمستشفى بنها الجامعي".ووجه الفريق الطبي بالمستشفى التهنئة لزملائهم بالشفاء والتعافي، داعين بالشفاء العاجل لكل المرضى وأن يحفظ الله مصرنا الحبيبة.