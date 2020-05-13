نتنياهو يلتقي وزير الجيش الإسرائيلي لبحث انضمامه للحكومة الجديدة

يعقد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، اجتماعا مرتقبا، داخل مكتبه في القدس المحتلة، مع نفتالي بينيت وزير الجيش ورئيس حزب "يمينا".وطالب رؤساء الأحزاب اليمينية، نتنياهو بالعمل على ضم حزب يمينا إلى الحكومة الجديدة، حسبما أذاعت القناة السابعة في تلفزيون الاحتلال الإسرائيلي.وتعقد مراسم تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة، غدًا الخميس، إذ تؤدي اليمين الدستوري برئاسة نتنياهو.وأعلن رئيس حزب يمينا، أوائل الأسبوع الجاي، عدم مشاركته في الحكومة الجديدة لعدم تنفيذ مطالبه، مشيرا إلى أن الأخيرة أصبح يسيطر عليها تيار اليسار وليس اليمين.وقالت مصادر من حزب الليكود إن بينيت طالب بالحصول على أربعة وزارات، بينما نفي حزب يمينا هذا الأمر، مؤكدا مطالبته بوزارتين فقط.وقدم بيني جانتس رئيس حزب "أزرق أبيض" استقالته من منصب رئيس الكنيست، ليؤدي اليمين الدستوري غدا كرئيس للحكومة الإسرائيلية الجديدة بالإنابة، ووزيرا لجيش الاحتلال.واتفق نتنياهو وجانتس، في وقت سابق، على أن يتولى بنيامين رئاسة الحكومة أولا لمدة عام ونصف، ومن ثم يتبادلان المهام.