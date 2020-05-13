رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 13 مايو 2020 الموافق 20 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

نتنياهو يلتقي وزير الجيش الإسرائيلي لبحث انضمامه للحكومة الجديدة

الأربعاء 13/مايو/2020 - 04:15 م
نتنياهو
نتنياهو
سارة الشلقاني
طباعة
يعقد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، اجتماعا مرتقبا، داخل مكتبه في القدس المحتلة، مع نفتالي بينيت وزير الجيش ورئيس حزب "يمينا".

وطالب رؤساء الأحزاب اليمينية، نتنياهو بالعمل على ضم حزب يمينا إلى الحكومة الجديدة، حسبما أذاعت القناة السابعة في تلفزيون الاحتلال الإسرائيلي.

وتعقد مراسم تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة، غدًا الخميس، إذ تؤدي اليمين الدستوري برئاسة نتنياهو.

وأعلن رئيس حزب يمينا، أوائل الأسبوع الجاي، عدم مشاركته في الحكومة الجديدة لعدم تنفيذ مطالبه، مشيرا إلى أن الأخيرة أصبح يسيطر عليها تيار اليسار وليس اليمين.

وقالت مصادر من حزب الليكود إن بينيت طالب بالحصول على أربعة وزارات، بينما نفي حزب يمينا هذا الأمر، مؤكدا مطالبته بوزارتين فقط.

وقدم بيني جانتس رئيس حزب "أزرق أبيض" استقالته من منصب رئيس الكنيست، ليؤدي اليمين الدستوري غدا كرئيس للحكومة الإسرائيلية الجديدة بالإنابة، ووزيرا لجيش الاحتلال.

واتفق نتنياهو وجانتس، في وقت سابق، على أن يتولى بنيامين رئاسة الحكومة أولا لمدة عام ونصف، ومن ثم يتبادلان المهام.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مشروبات لا ينصح بتناولها فى إفطار رمضان.. تعرف عليها

«الصحة العالمية»: كورونا ليس قاتلًا وخطورة الفيروس تمثل 20%

متسول بـ«سيارة ملاكي» في النزهة.. حصيلة اليوم 1420 جنيهًا

عودة العمل بجميع دوائر «الاستئناف» ومأموریاتها أول يونيو

الصور

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

الأكثر قراءة

الآن.. مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

الصحة: 12 وفاة و338 إصابة جديدة بكورونا

10 قرارات مهمة للحكومة.. أحدها يخص «كورونا»

5 آلاف جنيه.. غرامة عدم ارتداء الكمامة في «ميكروباصات الشرقية»

إنفوجراف

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

«حكايات السحور».. هدى سلطان كادت تقتل خادمة لسبب غريب

ليلى فوزي تكشف كواليس مشقة التمثيل أثناء الصيام

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

يونيسف: كورونا سيتسبب بموت 6 آلاف طفل يوميًا

تحذير لمرضى الذئبة من الوقوع فريسة لفيروس كورونا

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

منوعات

الآن.. مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

وقف استخدام نوع من أجهزة التنفس الصناعى فى روسيا

ملكة بريطانيا تبعث رسالة تقدير للعاملين في مجال الصحة

كوريا الجنوبية تسجل أكبر تراجع فى الوظائف منذ 1999

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
قطر والإخوان أدوات للإرهاب في منطقة ملتهبة
منى رجب
مسئولية الشعب في زمن "كورونا"
د.مينا بديع عبدالملك
أسقف بدرجة راهب !!
ماجد حبته
هل يكظم «الكاظمى» غضبه؟!
المزيد

الثقافة

علي الحازمي يلقي قصيدته «دنياك خارج سورها العالي» (فيديو)

كل يوم قصيدة.. «بيت الشعر» يقدم «اجهر برأيك» لـ أحمد نسيم

الليلة.. أمسية فى «بيت الشعر» بالأقصر

«الكورونا في زمن الفراعنة».. رواية تكشف عظمة المصريين