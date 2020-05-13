انتحار عامل في تركيا بسبب إجراءات كورونا

سلطت صحيفة "كي آر تي" التركية الضوء على حادث جديد لعمليات الانتحار في تركيا، حيث انتحر عامل تركي بمدينة تشورلو بعد أن أصبح عاطلًا عن العمل بسبب إجراءات مكافحة تفشي وباء كورونا المستجد في تركيا التي أثرت سلبًا عليه.ولفتت الصحيفة - خلال تقرير نشرته اليوم الأربعاء - إلى أن ذلك يأتي وسط إهمال من الحكومة للملايين الأتراك الذين كانوا يعانون البطالة والتضخم والانهيار الاقتصادي حتى قبل تفشي كورونا في تركيا.وقالت الصحيفة إن عاملًا يدعى محمد بدير انتحر قبل 3 أيام وعثر عليه شقيقه ميتًا بمنزله بمدينة تشورلو، وأكدت التحريات التي أجرتها فرق الشرطة أنه أقدم على الانتحار بسبب البطالة ونقص المال والديون المصرفية خاصة أنه من عمال الأجر اليومي، وأصبح عاطلًا مع تفشي فيروس كورونا بتركيا.وأردفت أنه لا تعتبر تلك الحادثة الأولى في ظل تفشي كورونا في تركيا، فمن قبل كشفت صحيفة "كي آر تي" عن انتحار عاملين، وكان أحدهما يعمل في غسل المركبات الثقيلة بأحد المواقع الصناعية بمدينة بوردو، وكان الآخر يعمل في مصنع للتغليف بمدينة ديلوفاصي.يذكر أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في تركيا بلغ أكثر من 140 ألف حالة، وسجلت تركيا أكثر من 3 آلاف حالة وفاة حتى الآن.