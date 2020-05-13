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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الهلالي يكشف حكم عمل الحجامة للصائم في نهار رمضان (فيديو)

الأربعاء 13/مايو/2020 - 03:30 م
الهلالي
الهلالي
ياسمين عباس
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كشف الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، عن حكم عمل الحجامة للصائم بنهار رمضان، نفس حكم التبرع بالدم، لافتًا إلى أن جمهور الفقهاء يرون أنه يجوز عمل الحجامة أو التبرع بالدم بنهار رمضان والصوم صحيح.

واستشهد الدكتور سعد الدين الهلالي، خلال برنامج "كن أنت" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، بأن سيدنا علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) يقولا إن الوضوء مما خرج بينما الصوم مما دخل، وهناك حديث صحيح في البخاري عن ابن عباس: أن النبي (صلى الله عليه وسلم) احتجم وهم صائم وهو مُحرم، بينما الحنابلة يرون أن الحجامة والتبرع بالدم يفسدان الصوم.

وأشار أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إلى أن الحجامة هي استخراج الدم الفاسد باستخدام مشرط، ويجب أن يتم عن طريق طبيب وبغرفة معقمة حتى لا يحدث مضاعفات.

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