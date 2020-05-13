وزير التعليم يكشف لـ«الدستور» حقيقة جلوسه مع النائبة المصابة بـ«كورونا»

نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تردد بشأن مخالطته النائبة شيرين فراج، التي أُعلن عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وقال «شوقي» في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: «أنا بصحة جيّدة ولا صحة للتصريحات التي تمَّ تداولها من بعض النواب عن مخالطتي النائبة في اجتماع».وأضاف: «لم أحضر سوى اجتماع لجنة الخطة والموازنة وليس اجتماعًا مع النواب، والجلسة كانت مع الدكتور حسين عيسى».وكان النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، قال إنَّ النائبة شيرين فراج حضرت جلسة يوم الخميس الماضي.وتابع تصريحات تليفزيونية: «أعتقد أنها ماكانتش لابسة كمامة يوم الخميس الماضي، وحضرت أمس اجتماع اللجنة الاقتصادية، فضلًا عن اجتماع آخر بحضور وزير التربية والتعليم».