رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 13 مايو 2020 الموافق 20 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإحصاء: 22.5 مليار جنيه إيرادات قناة السويس خلال 3 أشهر

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:46 م
قناة السويس
قناة السويس
أميرة ممدوح
طباعة
أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إيرادات قناة السويس بلغت 22.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2020، مشيرًا إلى إيرادات القناة شهريًا ارتفعت إلى 7.4 مليار جنيه خلال شهر مارس الماضى مقابل 7.2 مليار جنيه خلال الشهر السابق عليه من نفس العام.

ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن إجمالى عدد السفن العابرة بهيئة قناة السويس ارتفع إلى 1232 سفينة خلال خلال شهر مارس من عام 2020، مقابل 1112 سفينة خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بينما تراجع عدد ناقلات البترول العابرة من 477 ناقلة لـ 430 ناقلة خلال الفترة نفسها.

كما كشف تقرير الإحصاء، أن حمولة السفن العابرة بهيئة قناة السويس سجلت ارتفاعًا إلى حدود 101.1 مليون طن خلال شهر مارس الماضى، مقابل 97.8 مليون طن خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدبولى: سنُعيد 16 ألف مصرى عالق بالخارج

رئيس وزراء السودان لنظيره الإثيوبى: يجب التوصل لاتفاق ثلاثى قبل ملء سد النهضة

مجموعة طلعت مصطفى تبدأ توزيع 182.5 مليون جنيه أرباحًا على المساهمين

بعد ثبوت إصابات كورونا.. إغلاق مستشفى الزهراء الجامعى

الصور

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

الأكثر قراءة

10 قرارات مهمة للحكومة.. أحدها يخص «كورونا»

5 آلاف جنيه.. غرامة عدم ارتداء الكمامة في «ميكروباصات الشرقية»

الصين تكتشف بؤرة جديدة لانتشار «كورونا»

«الصحة العالمية»: كورونا ليس قاتلًا وخطورة الفيروس تمثل 20%

إنفوجراف

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

«حكايات السحور».. هدى سلطان كادت تقتل خادمة لسبب غريب

ليلى فوزي تكشف كواليس مشقة التمثيل أثناء الصيام

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

يونيسف: كورونا سيتسبب بموت 6 آلاف طفل يوميًا

تحذير لمرضى الذئبة من الوقوع فريسة لفيروس كورونا

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

منوعات

وقف استخدام نوع من أجهزة التنفس الصناعى فى روسيا

ملكة بريطانيا تبعث رسالة تقدير للعاملين في مجال الصحة

كوريا الجنوبية تسجل أكبر تراجع فى الوظائف منذ 1999

السبت.. إحياء اليوم العالمي للضوء

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
قطر والإخوان أدوات للإرهاب في منطقة ملتهبة
منى رجب
مسئولية الشعب في زمن "كورونا"
د.مينا بديع عبدالملك
أسقف بدرجة راهب !!
ماجد حبته
هل يكظم «الكاظمى» غضبه؟!
المزيد

الثقافة

«الكورونا في زمن الفراعنة».. رواية تكشف عظمة المصريين

«الثقافة الفلسطينية» تنظم معرضا «أونلاين» لتيسير البطنيجي اليوم

وديع الصافي وصباح فخري على «يوتيوب» وزارة الثقافة.. غدًا

صالون القاهرة الثقافى يقيم أمسية شعرية «أون لاين».. غدًا