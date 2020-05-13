الإحصاء: 22.5 مليار جنيه إيرادات قناة السويس خلال 3 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إيرادات قناة السويس بلغت 22.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2020، مشيرًا إلى إيرادات القناة شهريًا ارتفعت إلى 7.4 مليار جنيه خلال شهر مارس الماضى مقابل 7.2 مليار جنيه خلال الشهر السابق عليه من نفس العام.ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن إجمالى عدد السفن العابرة بهيئة قناة السويس ارتفع إلى 1232 سفينة خلال خلال شهر مارس من عام 2020، مقابل 1112 سفينة خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بينما تراجع عدد ناقلات البترول العابرة من 477 ناقلة لـ 430 ناقلة خلال الفترة نفسها.كما كشف تقرير الإحصاء، أن حمولة السفن العابرة بهيئة قناة السويس سجلت ارتفاعًا إلى حدود 101.1 مليون طن خلال شهر مارس الماضى، مقابل 97.8 مليون طن خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه.