استمرار حملات التعقيم وفض الأسواق لمكافحة كورونا في كفر الشيخ

تابع راشد شرف الدين، رئيس مركز ومدينة فوه بكفر الشيخ، أعمال الرش والتعقيم للسيارات الوافدة إلى المدينة، ورش وتعقيم محكمة فوه، بالتنسيق مع الإدارة البيطرية.كما تابع اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال الرش والتطهير للشوارع الرئيسية والفرعية، والمنشآت العامة والخاصة بالمدينة، فضلًا عن قيام المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، بالإشراف على رش بؤر تجمع الناموس والحشرات على مدار اليوم.وفي سياقٍ متصل، تابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال الرش والتطهير بقريتي القن وأبو غنيمة، وكذا فض السوق الأسبوعي بشالما البلد، بالتنسيق مع شرطة منشأة عباس، كما تم فض سوقي تيدا وابو غنيمه، ومنع الباعة الجائلين من الدخول إلى السوق، فضلًا عن متابعة النوبتجيات الليلية المكلفة لمنع الفروشات والباعة الجائلين بسوق داوود الفقي بالملاحة، حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين.يأتي هذا فى إطار خطة المحافظة لمجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد، ومنع التجمعات وغلق وتعليق العمل مؤقتًا بكافة الأسواق ( الموسمية – الأسبوعية- الماشية ) بدائرة المحافظة، وإتخاذ كافة التدابيرالإحترازية والإجراءات الوقائية لمجابهة انتشار الفيروس، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.